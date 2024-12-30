政府早前提出優化紀律機制　當局：落實一系列強化公僕治理能力

面對市民對公務員工作及操守的要求提高，政府早前提出檢視《公務人員(管理)命令》和《公務人員(紀律)規例》，進一步優化公務員紀律機制，明年就初步方案諮詢公務員敍用委員會。公務員事務局局長楊何蓓茵強調會進一步落實一系列強化公務員治理能力和管理制度的措施。

楊何蓓茵今日(30日)在社文平台貼文，指過去一年要數最重大的變革是今年6月更新《公務員守則》，闡明以一國兩制為方針的香港特區憲制秩序，以及公務員作為行政機關的一部分，在維護國家主權、安全和發展利益的憲制角色和責任，亦述明公務員應有的基本信念和操守準則。

更新版《守則》列明公務員團隊須共同恪守12項基本信念，包括維護憲制秩序及國家安全，並修改「盡忠職守」及「政治中立」部分，包括表明「不可以公務員身份批評任何政府政策」。

因應啟德體育園是建設香港成為國際體育盛事之都的重要基建，當局把動員公務員參與測試和演練的人數增加，由第一次的4500人，增至第二次的1,1000人，明年1月24日和2月4日兩次涉及啟德體育園主場館的大型演練，預料每場均需要派出數萬名公務員參與。當局特別提前通知政策局和部門為派員參與演練作出超前部署。

在優化公務員福利和家庭友善措施方面，她重申由明年起容許育有3歲以下子女的政府僱員提供3日育兒假，以支持新生家庭、締造有利育兒環境，以及在不影響公共服務的前提下，優化節慶日或前夕的特別工作安排，准許政府僱員於5個節慶日或前夕當中的最多3日，提早最多兩小時下班，有關安排於明年1月起實施。