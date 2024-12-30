市民憂一刀切乘車福利影響大　行會成員：曾得益者不應斤斤計較

政府仍未完成檢討長者2港元乘車優惠，有自稱是照顧者觀眾致電電視節目擔心「一刀切」縮減乘車福利影響大。出席節目的行會成員認為60至64歲人士始終會有「有收入嘅一日」，又認為曾經得益的市民不應斤斤計較。

自稱是全職照顧者的梁小姐指自己沒收入，父母相差15歲、父親身體較差，認為「一刀切」縮減乘車福利影響大。身兼行會成員的飲食界議員張宇人認為縮減乘車福利開支對民生必然有影響，但沒想其用他方法支援他們，指：「60至64歲有幾多影響呢？如果大家都仲係工作。」他指看全盤必然有影響，但他們始終會有「有收入嘅一日」。他舉例，食肆因為請不到人而面臨加人工的壓力，反問是否需要幫助60至64歲人士，當中又有多少人「又唔做嘢、又要去到好遠嘅地區？」他認為削減福利必然有影響，有指曾經得益的市民不應「斤斤計較」。

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新日前在報章撰文，建議針對60至64歲人士訂每人每月700港元限額，但徹底做法是將門檻回復至65歲或以上。張宇人擔心政府電腦程式是否能做到相關封頂機制及衍生的行政費用，反而令60至64歲人士未能領取福利之餘，增加政府工作和開支，強調取消津貼是「來得快脆、來得乾淨利落」。

他又呼籲長者別因「橫掂我都係比2蚊啫」而長車短搭，應考慮政府要支付當中差價，幫助政府節省開支，指：「嗰啲小巴、巴士，你無謂益佢。」被問到為何不考慮從機制入手調節收費，他強調要考慮電腦程式本身的能力。他認為假如相關交通工具路線不設分段收費，長者應等待其他路線。

他強調長者2港元乘車福利已經是很大的誘因、福利，又說：「政府依家冇錢吖嘛，唔排除政府以後有返錢可以放寬㗎。冇錢，一年係咁、兩年係咁，我（政府）千億財赤邊個畀錢呢？係咪？」他指需要有一個安全網福利。

被問及現時政府未有相關檢討方案，是否擔心一拖再拖他認為要檢討要考慮「做唔做同埋慳幾多」，他指政府不夠錢時始終要有收縮，又認為削減福利必然有市民不高興，但期望市民理解未能收支平衡會引致困難。