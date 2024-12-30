傳中國民警緬北辦案時遇害　溫州官方闢謠

針對網傳中國警員在緬北辦案時遇害等言論，浙江溫州警方周一（30日）回應稱，以上均為不實訊息。

溫州市公安局常務副局長王造介紹，明家去年10月19日通知臥虎山莊電詐金主，該窩點將於10月20日被清查，明家便安排武裝人員攜帶槍枝，分批押運電詐人員從臥虎山莊轉移至承德公館及東湖山莊等地點看押。被看押的涉詐人員當日在逃跑過程中，遭到武裝人員開槍射擊，造成人員傷亡。案件發生後，輿論高度關注，網上隨之出現「4名中國警察被殘忍殺害」、「10.20案件造成了上百人傷亡」等謠言。王造說，經專案查明，上述消息都是不實訊息。10.20案件確實造成了中國籍人員傷亡，共有4人死亡、4人受傷，但均為電詐園區內人員，不是公安民警。

昆明市公安局刑偵支隊支隊長納新介紹，上述案件發生在境外，調查取證難度大，在公安部統一部署下，前期由昆明、臨滄、溫州三地公安機關聯合開展調查，主要在境內進行調查偵查，對緬北移交中方的上萬名涉詐回流人員進行逐一篩查，查出400多名此案件親歷者或知情人員，初步查明了案件事實並正式立案偵查。