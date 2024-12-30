中藥檢測中心研新方法　助測試不同配方助陽補益類中成藥

政府中藥檢測中心研發一套檢測方法，可以廣泛測試不同配方或劑型的助陽補益類中成藥。新方法具有高靈活性、高通用性以及高公信力，無需再就每一種助陽補益類中成藥單獨打造檢測品質方法。這是目前政府中藥檢測中心繼外用藥油、枇杷膏、白鳳丸之後，成功研發的第4項化學分析方式。

政府中藥檢測中心諮詢委員會委員譚國亮表示，檢測中心的高通用性檢測方法有三大特點，包括高靈活性與廣泛應用性，即能針對香港市場多種處方如鹿茸、鹿尾羓丸和補腎丸等，以及劑型如水丸、蜜丸及膠囊等；雙技術支持，滿足不同實驗室需求，檢測中心同時開發了液相色譜法與液相串聯質譜法，前者適用於資源有限的檢測機構，而後者則能針對含量低或干擾嚴重的樣本進行高靈敏度分析；高公信力，所有檢測方法均按照香港實驗所認可計劃的標準進行驗證。

衞生署助理署長（中醫藥）方浩澄表示，新檢測方法可以協助中成藥製造廠商在成品的品質控制上得到提升。方解釋，中藥材與中成藥的原料很多時都是天然材料，要確保每一批次產品的品質相同比較困難，所以需要不同檢測手段以確保產品品質。由於中成藥的配方與劑量各有不同，所以以往的檢測方法痛點在於每種產品只能由其相對應的檢測方式來檢測。