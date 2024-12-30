最高檢提出加強涉外檢察工作　反長臂管轄

據最高人民檢察院微信公眾號周一（30日）消息，最高檢日前印發《關於加強涉外檢察工作的意見》，強調全面提升涉外檢察工作能力和水平，切實擔負起服務中國特色大國外交、高水平安全、高質量發展、高水平對外開放的更重責任。

意見共6部分22條，涵蓋涉外檢察工作的總體要求和各項工作的具體內容。意見要求全國各級檢察機關全面貫徹總體國家安全觀，堅定維護國家安全，依法打擊跨國犯罪，依法開展反腐敗國際追逃追贓和跨境腐敗治理，健全完善反制裁、反干涉、反「長臂管轄」檢察工作機制。自覺服務高質量發展和高水平對外開放，積極參與營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，依法維護中國公民、企業等各類主體在海外的合法權益，服務高質量共建一帶一路。依法履行涉外領域法律監督職責，高質效辦好每一個涉外檢察案件，加強涉外刑事檢察，依法有序開展其他涉外檢察，規範高效辦理刑事司法協助案件。

意見又強調深化國際交流合作，積極參與國際規則制定和適用，加強雙邊多邊檢察國際合作，加強涉外檢察培訓交流，構建更有效力的檢察國際傳播體系。鞏固涉外檢察工作基礎，推動健全涉外檢察工作制度規範，強化涉外檢察工作組織領導，加強涉外檢察理論研究，強化涉外檢察工作保障，建設高素質涉外檢察人才隊伍。