中國空間站將迎全面建成兩周年　首次發布工作總結

中國空間站全面建成將迎兩周年之際，內媒周一（30日）從中國載人航天工程辦公室獲悉，首次公開發布《中國空間站科學研究與應用進展報告》（2024年），系統性總結了兩年來中國空間站科學研究與應用進展，後續將根據實施進展情況按年度例行發布。

該報告擇優遴選介紹34項代表性科學研究與應用成果，及多維度、多形式科普文化活動，並提到目前中國空間站在軌運行穩定、效益發揮良好，其全面建成標誌中國成功構建起極具時代特徵與中國特色的載人空間站大系統，以及中國載人航天工程圓滿完成三步走戰略目標、進入空間站應用與發展新階段。各領域科學團隊累計發表500多篇高水平SCI論文，獲得150多項專利，部分成果已實現轉移轉化和推廣應用，顯著推動中國空間科學與應用快速發展。

報告指，兩年來，中國先後組織完成4次載人飛行、3次貨運補給、4次飛船返回任務，5個航天員乘組、15人次在軌長期駐留，累計進行10次航天員出艙和多次應用載荷出艙，展開多次艙外維修任務，刷新航天員單次出艙活動時長的世界紀錄，完成包括2名港澳載荷專家的第四批預備航天員選拔、低成本貨物運輸系統擇優並啟動研製等工作。

報告重點圍繞中國規劃的空間生命與人體研究、微重力物理科學、空間天文與地球科學、空間新技術與應用四大研究領域、32個研究主題，截至本月1日已在軌實施181項科學與應用項目，上行近2噸科學物資，下行實驗樣品近百種，獲取科學數據超過300TB；取得國際上首次獲得空間發育的水稻和再生稻新的種質資源等多項開創性成果。中國空間站作為國家太空實驗室，將在今後10至15年營運中陸續展開過千項研究項目，為推動科技強國、航天強國建設作出更大貢獻。