台外事部門回顧今年工作　挺台力度再創新高

有台灣民調顯示民眾對賴清德不滿意度創其上任以來新高。（中時電子報圖片）

步入2025年前夕，台灣的外事部門發布工作回顧，指今年國際挺台力度再創新高，1月台灣完成領導人選舉，獲得超過100個國家、1,600多名政申賀；且邦誼穩固、台美關係堅若磐石、台歐關係持續提升、台日關係穩健友好，友邦與理念相近國家紛為台灣國際參與仗義執言。

台灣的外事部門周一（30日）表示，外交部在8年來「踏實外交」的基礎上，接續以「總合外交」策略，以「民主」、「和平」與「繁榮」3大支柱，與友邦及理念相近國家互惠共榮。賴清德12月率團訪問太平洋友邦馬紹爾群島、圖瓦盧以及帛琉，圓滿達成「智慧永續」、「民主永續」及「邦誼永續」三大目標，並順利過境美國夏威夷與關島，凝聚國際挺台的力量、深化與友邦的情誼。部門首長林佳龍10月出席聖文森獨立45周年活動，並訪問危地馬拉、聖盧西亞、伯利茲以及聖克里斯多福及尼維斯，見證價值及經貿外交政策成果；林佳龍也於11月到訪歐洲議會所在的比利時、立陶宛及波蘭，藉此深化台歐民主同盟合作並強化台歐經貿連結。

此外，台灣持續展現軟實力，推動公眾外交、向國際社會積極發聲爭取支持，整合跨部會及跨部門資源增強整體外交戰力，並爭取各地區相關簽證及數位治理等領務便民措施及推動與各地民間密切交流。台外事部門協助推動行政院「經濟外交工作小組」，並擔任該小組研究與幕僚作業的策略小組，透過此平台有效整合跨部會資源；秉持自信、韌性並以專業且彈性的態度把握新局，持續對國際社會作出貢獻。

據台媒《美麗島電子報》周一公布的12月民調，有54.4%的民眾信任賴清德，總體較上月減少1.4%；而不信任賴清德的民眾則有36.3%，總體較上月增加了2.1%。對賴清德的執政表現，53.4%民眾滿意，較上月總體跌0.3%；不滿意民眾達39.2%，較上月大增4.3%，創下賴清德執政以來民眾不滿意度的新高。