架設信號基站或影響環境　當局：確保營辦商遵守環保規定

提升網絡覆蓋率固然重要，但架設信號基站或影響環境美觀。通訊辦在文件指會確保流動網絡營辦商安裝基站時須遵守保護環境規定，減低基站工程對四周環境以至附近居民和其他公眾人士的影響。當局亦要求流動網絡營辦商須減少基站設備對周圍環境造成負面的視覺影響，例如採用適當的外部設計盡量與建築物的外觀相符及融合，以及在可行情況下盡量縮減設備所佔的空間 。

外地亦有類似做法，把基站偽裝成樹木、太陽能板及燈柱之類的物件，避免附近居民過分擔憂基站會引致輻射問題並減少對景觀的影響。被問及對政府要求興建機站時採用適當的外部設計時有何期望，大埔區議員羅曉楓認為基站造型不應標奇立異，能融入環境便最好。他認為更好的網絡信號能提升安全及生活質素，但同時居民可能會擔心輻射問題，因此政府需多加解說。

沙田區議員姚嘉俊期望當局在顏色或配置上配合，讓基站看起來順眼，又認為應做到不影響市民健康同時提升網絡覆蓋的作用。他又認為部分居民或擔心基站數量太多有輻射，又認為選址在遠離民居的地方會更好。

就輻射相關的疑慮，通訊辦指已有規管機制以確保基站不會造成輻射安全問題，並按國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 所制定的非電離輻射安全限值規管相關設施的輻射安全。通訊辦亦會不時諮詢衞生署以獲取專業意見並掌握輻射安全水平的最新發展，考慮持份者的意見後或會調整最終的基站選址及推行階段。

通訊辦又表示，所有流動網絡營辦商在啟用基站之前，必須先通過通過評核，並在啟用後向通訊辦提交實地輻射測量報告以確認符合安全標準。通訊辦會不時抽驗獲批准使用基站的輻射水平，以保障公眾健康，又強調在過去3年通訊辦對近1萬個基站進行輻射水平測量中，並未有發現超出輻射安全標準的情況 。