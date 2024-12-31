東方日報A1：醫護唔吼　低息氹買樓　留不住人手

社會人口老化，醫療需求增加，惟公院人手長年短缺，近年更不斷流失。過去3年間已有逾8,500名醫護離職，政府亦推算直至2030年醫護人手仍欠逾一萬人，當中護士欠缺8,700人。當局為挽留人手推出多項措施，當中的加強員工置業貸款計劃可謂一大留人福利，而約四成申請者更是流失率最高的護士。不過逾千宗獲批申請中，一年間僅得117宗成功申請並提取貸款。由此可見，該計劃並未受醫護追捧歡迎，有議員認為當局宜思考醫護去留原因，重新審視「留人策略」。有議員亦指相關審核程序緩慢，當局有需要檢討加快有關程序，並就計劃作中期檢討。

近年公院醫護流失問題嚴重。立法會特別財委會文件顯示，公院醫護流失率在2020年至2021年間急升，其中醫生流失率由4.1%升至8.1%，護士更由5.8%升至9.4%。過去3年已有逾1,200名醫生、超過7,300名全職護士離職，當中逾七成為「非退休」離職。今年截至10月底的醫護流失率雖分別降至約5.3%及約7.7%，惟期內離職醫生仍有351人，護士則達2,092人。

據政府醫療人手推算，2030年醫生人手需求與供應差距有1,570人，直至2040年醫生預計仍缺1,200人。而普通科護士人手短缺更是重災區，預計至2040年仍缺6,000人。

醫院管理局為挽留人手推出多項措施。2022年底，當局加強「員工置業貸款計劃」，以低息貸款協助員工支付首期購置自住物業。滿3年年資的員工可以透過該計劃申請貸款購買自住物業，貸款額上限為其48倍基本月薪或600萬元，會以較低者為準，年利率上限僅為3%。

不過據局方資料顯示，計劃自2022年底實施，截至今年3月底，共收到約1,350份申請，當中有1,087位合資格申請者已獲批。翻查資料，申請者中護士佔最多，至少有443名，醫生則有93名。不過，上年度僅有117人成功申請並提取貸款，而貸款總金額約為3.6億元。

同為醫生的議員林哲玄指，計劃當初推出時頗受同事們歡迎，但亦有部分同事未必想被計劃、被層樓「綁住」，而新一代重視生活質素，對「安樂窩」追求亦未必與以往般重視，加上近年樓市情況不佳，亦影響申請意欲。至於計劃是否有效留人，林認為有一定幫助，但未必能針對流失的痛點。

林哲玄指出，當局提供的培訓、服務市民的使命感是醫護留在公院的一大原因。而流失的人不少是因工作量太大，亦有部分因行政及人事問題等，「做得唔開心」才離開，故金錢未必是人員去留主因。而局方日前宣布將改革公院系統管理，包括減少「前線孭鑊」情況，他就希望可以提升前線同事士氣，協助挽留人才。

議員陳凱欣則認為，1,000多宗申請中，一年內僅有117宗成功提取貸款不算理想，尤其申請人中有約四成為未來嚴重缺乏的護士。她指出，護士以女性為多，不少或會因家庭因素逐步轉為兼職，甚至轉投私院、院舍。而局方提供的置業貸款，私營機構未必能提供，故有一定吸引力。計劃實行近兩年，她認為當局是時候作中期檢討，審視有否需要加快有關審核程序，加強挽留本地醫護人才。

■政治組

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：