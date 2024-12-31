中國船舶集團易帥　徐鵬接溫剛任董事長

中國船舶集團官網最新資訊顯示，溫剛已經不再擔任集團董事長、黨組書記，現由一重集團董事長徐鵬擔任。內媒周二（31日）報道，在12月11日至12日舉行的中央經濟工作會議上，本應出席的溫剛未有現身。

徐鵬出於1965年出生，重慶銅梁人，大學本科畢業於浙江大學熱物理工程學系電廠熱能動力專業並獲工學學士學位，擁有高級工程師職稱。徐鵬1987年加入東方鍋爐廠，歷任東方鍋爐廠鍋爐研究所試驗員、副所長，東方鍋爐（集團）股份有限公司市場營銷處處長、副總經濟師、副總經理、董事、黨委常委、黨委書記、總經理、董事長；東方鍋爐廠廠長、黨委書記等職務。2023年，徐鵬任中國一重（維權）集團有限公司董事、總經理、黨委副書記。2023年09月任中國一重集團有限公司董事長、黨委書記。

溫剛2023年獲任命為中國船舶集團董事長、黨組書記，之前該職位已懸缺數月。2022年8月，執掌中國船舶集團多年的董事長、黨組書記雷凡培離任。公開資料顯示，今年10月溫剛先後出席中國船舶集團的簽約和調研活動。除了換帥之外，中國船舶集團領導新增胡賢甫擔任副總經理、黨組成員。