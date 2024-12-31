《滅鼠約章》今日出爐　邀物管法團簽署承諾防治鼠患

食物環境衞生署（食環署）今日（31日）宣布，為住宅樓宇及相關商業單位推出《滅鼠約章》（《約章》），以提高居民對保持環境衞生的意識，促使他們養成良好的習慣，共同向締造無鼠環境的目標邁進。食環署誠邀私人住宅大廈及屋苑、香港房屋協會、過渡性房屋、資助出售房屋、租置計劃屋邨的物業管理公司、業主立案法團和居民組織簽署《約章》。

參與《約章》的處所須承諾會委派人員擔任滅鼠聯絡大使負責統籌屋苑或大廈內防治鼠患工作。同時，他們須進行常規巡查及為設施安排所需維修和保養，並在屋苑或大廈內提供適當的潔淨和垃圾清理行動。除在屋苑或大廈內採取防鼠措施外，參與者須監察所聘用的防治蟲鼠服務承辦商的質素和表現，並妥善保存防治蟲鼠工作的相關記錄，以及透過宣傳和教育向居民傳達防治鼠患的信息，鼓勵居民養成良好的個人衞生和保持環境清潔的習慣。

參與者會獲食環署免費提供防治鼠患的技術支援，包括獲邀參與由食環署舉辦的防治蟲鼠講座。另外，食環署會向參與者頒發《約章》的證書及標貼，並刊載參與機構及處所的名單於專題網頁，以示肯定。

發言人指，食環署會視乎推出《約章》首階段的實踐經驗，考慮適時將《約章》擴展至其他業界，為攜手締造更宜居的環境一同努力。有關《滅鼠約章》的詳情已上載至食環署的滅鼠約章網站。

發言人強調，要有效防治鼠患，需要政府部門、相關業界和持份者，以及市民通力合作，在所屬範疇加強防治鼠患的工作。市民應持續保持環境衞生，並消除老鼠在「食」、「住」、「行」三方面的基本生存條件，即斷絕老鼠食物來源、清除老鼠藏匿點和堵塞老鼠通道。