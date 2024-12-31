慶祝香港麥當勞50週年　1月1日食完McGriddles再免費搭船

香港麥當勞自1975年起紮根香港，已成為港人日常生活中的重要一部分。為慶祝香港麥當勞於2025年踏入50週年這個歷史性時刻，香港麥當勞昨日(30日）舉辦大型生日發佈會，更即場公佈一連串慶祝活動，包括於明日(1月1日)請全港市民免費乘搭天星小輪，在特定地點限時擺放麥當勞叔叔長櫈等連串活動，加上當日McGriddles加盟全日早餐以至一連七日「麥麥celebrate」優惠等，延續麥當勞的快樂驚喜，回饋市民多年來的「麥麥」支持。

50年來，香港麥當勞積極創新求變，透過推陳出新的美食、數碼化餐飲體驗、推動可持續發展及關懷社群等不同範疇回饋社會，帶來正面影響。昨日麥當勞舉辦大型生日發佈會，並安排多位舞蹈員穿上不同年代的經典麥當勞制服進行跳舞表演揭開序幕，同時公佈連串驚喜，包括邀請曾拍攝多個麥當勞經典廣告的組合軟硬成員林海峰及葛民輝擔任嘉賓，以及一眾深受大朋友、小朋友喜愛的麥當勞樂園人物，包括麥當勞叔叔、小飛飛、漢堡神偷及滑嘟嘟出席發佈會，一同回顧50年來香港麥當勞與港人並肩成長的快樂時光。

香港麥當勞行政總裁黎韋詩於生日發佈會上表示，麥當勞植根香港50載，與港人一起成長，成爲大家日常生活中不可或缺的一部分。50年來，麥當勞一直秉持「以客為先、以人為本、創新求變」品牌理念，成功在顧客體驗、數碼轉型、餐單研發及可持續發展等範疇不斷創新，帶領市場，屢創飲食業先河，包括於90年代推動無煙食肆、開創24小時營業餐廳，以及推出多款香港麥當勞獨有的美食。近年推出麥當勞App、首辦與學士學位同等資歷級別的《管理發展專業文憑（資歷架構第5級）》課程，以及開設全港飲食業首間 LEED零碳認證餐廳等。有賴市民50年來的鼎力支持，成就了香港麥當勞50週年這個里程碑。

為慶祝成立50週年，香港麥當勞同步宣佈，將於明天請全港市民免費乘搭來往中環及尖沙咀的天星小輪，並精心設計了一艘期間限定的麥當勞主題天星小輪，與大家重溫1976年第一間九龍區麥當勞餐廳開幕時，巨型巨無霸乘坐小艇橫渡維港的經典場面。

麥當勞主題天星小輪以麥當勞樂園人物為設計主題，由船頂、船身及船內均以麥當勞樂園人物為裝飾主題。屆時，乘客甫登上小輪，即可見到特意為今次週年活動而設的麥當勞叔叔長櫈，讓市民以維港風光作背景來與麥當勞叔叔打卡留念；市民亦可在船上欣賞當年巨無霸橫渡維港舊相片，恍如乘搭時光機回到過去， 細味香港麥當勞多年來的變遷。

時至今天，遍佈全港的260間麥當勞餐廳如今已成為港人品嚐美食、親友聚會的好去處。除了品嚐美食外，餐廳裝潢亦為顧客帶來不少美好回憶，當中又以麥當勞叔叔及其長櫈最為人熟悉，相信不少顧客均有坐在長櫈上與麥當勞叔叔合照留念的回憶。

適逢50週年，香港麥當勞宣佈復刻這個經典回憶。由1月1日起，在全港50個地點限時擺放麥當勞叔叔長櫈，邀請市民尋訪「麥當勞叔叔長櫈」一起緬懷經典時光。50個地點包括多個具香港代表性的熱點，例如麥當勞主題天星小輪、海港城海運大廈頂層海運觀點觀景台、旅遊景點山頂及淺水灣等；還有多間別具歷史和特色的麥當勞餐廳，包括位於銅鑼灣怡和街、觀塘裕民坊、大埔太和及屯門黃金海岸的麥當勞餐廳。

除打卡自拍之餘，全港市民更可透過掃描長櫈旁的二維碼參與麥當勞App「回憶麥麥stamp」印章收集活動，每張長櫈均代表不同印章，市民只需收集指定數量印章即有機會贏取豐富大獎。當中，最快得到50個印章的50名參加者，更可嬴得365日免費吃巨無霸套餐的終極大獎！

同日起，香港麥當勞亦會陸續於全港各區設置大型戶外廣告，包括東區海底隧道、紅磡海底隧道、銅鑼灣怡和街電車站和淺水灣巴士站，以及裝飾超過200輛巴士車身等，讓大家隨時隨地與麥當勞樂園人物打卡。

在美食推廣方面，50週年頭炮慶祝活動，明天提供全日早餐，當中McGriddles將加盟全日早餐行列。McGriddles及珍寶套餐將於1月1日元旦凌晨12時至晚上11時59分期間全日供應，全港市民於除夕夜倒數狂歡後，或是翌日睡至中午，均可以到全線麥當勞餐廳品嚐到全日早餐！

同日，原本只於早餐時段供應的金黃香脆薯餅，亦會全日供應，市民可按照個人喜好選擇套餐優惠價36.5港元起的楓糖班戟豬柳蛋漢堡套餐（配薯餅及飲品）、35港元的楓糖班戟豬柳漢堡套餐（配薯餅及飲品）或37港元的珍寶套餐（配薯餅及飲品）。此外，1月2日起，麥當勞App亦會推出一連七日「麥麥celebrate」優惠，日日不同著數(詳情可參考下表)，延續派對氛圍。

* 1 月 2 日：$10 九件麥樂雞（參考價：$28.5 起）

* 1 月 3 日：$15 火腿扒芝士飽配中汽水（參考價：$33.5 起)

* 1 月 4 日：$10 呍呢嗱奶昔（可選士多啤梨奶昔）（參考價：$17 起 ）

* 1 月 5 日：$10 香芋批兩個（參考價：$23 起）

* 1 月 6 日：$20 脆香雞翼 4 件配中汽水 （參考價：$44 起）

* 1 月 7 日：$25 雙層魚柳飽配中汽水（參考價：$48.5 起）

* 1 月 8 日：$20 脆辣雞腿飽配中汽水（參考價：$43.5 起）