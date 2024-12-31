內地2025年春運共40天　首日火車票今開售

內地2025年春運自1月14日開始至2月22日結束，共40天，火車票周二（2024年12月31日）開售。

2025年春節假期從1月28日年廿九至2月4日正月初七，共8天。按鐵路客票提前15天開始發售的規則，春節假前最後一個工作日（1月27日）的火車票，將於2025年1月13日有售；假期返程火車票則從1月21日開售。不同火車站車票網上發售時間並不相同，以北京七大火車站為例，北京西站和北京豐台站上午8時起售票；北京站和北京朝陽站則上午10時起售；北京北站中午12時起售；北京南站中午12時30分起售；清河站下午4時起售。

今次春運，鐵路12306試點推出「系統自動提交購票訂單」，範圍涉及北京市、天津市、上海市、江蘇省、浙江省、廣東省各車站往返四川省、重慶市各車站始發終到列車的長途區段車票。旅客趙女士通過「系統自動提交購票訂單」提前「落單」春節前由北京到重慶的車票。她表示，以往都是自己盯着日期和時間，到時間就上線搶票，今年省了許多事，也不用再找第三方平台花額外的錢了。