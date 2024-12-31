牙科街症網約首日686人登記88人抽中　議員指最大問題是名額不足

牙科街症網上登記系統昨日(30日)首日推出，以登記系統取代市民親身到診所排隊取籌，減省現場輪候的時間，區議員羅曉楓今日(31日)在電台節目表示，新措施能避免出現等候人龍，但最大問題是名額不足，建議當局設服務站，協助巿民安裝醫健通等，又建議預留少量名額給有緊急需要人士到場排隊，再讓巿民慢慢適應新系統。

衞生署牙科服務主任顧問醫生許美賢在同一個電台節目表示，牙科街症網上登記系統整體運作暢順，首日共有686名市民完成登記，其中約300多人是65歲或以上長者，署方已在昨日中午12時前以短訊通知全部88名成功抽中的人士，當中有59人，即約三分之二是65歲或以上長者。

許續稱，昨日共有42人到診所由職員協助登記，對於九龍城牙科診所有長者指有職員表示沒有提供協助登記相關服務。許解釋稱，預約登記只能提前一日進行，由於該診所只提供星期一和星期四的服務，所以職員未能協助巿民登記星期二的診症，重申是言語間有誤會，已提醒所有診所同事回應時要清晰，相信經不會再出現有關情況。

許又稱，牙科街症是協助有緊急需要的巿民，若情況並非緊急，例如不太痛或只是牙有點鬆，應考慮是否真的需要服務，並將機會留給更有需要人士。當局年中會推出社區支援計劃，協助有經濟困難人士。