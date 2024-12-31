擬明年為碼頭營運商重新招標　當局稱等現行合約屆滿太遲

當局早前公布香港旅遊業發展方案，文化體育及旅遊局局長羅淑佩今日(31日)指，明年會為碼頭營運商重新招標，等現行合約屆滿太遲。就藍圖2.0中提及的賽馬旅遊，羅表示可吸引高增值遊客來港。至於海島旅遊，則應在保證不對生態造成大影響的前提開發。

羅淑佩表示，明年即會為郵輪碼頭的營運商重新招標，營辦商要做足準備營運需時約2到3年。本港郵輪碼頭現營辦商的合約要到2028年才屆滿，若等屆滿則太遲。她還表示，若現行營辦商想再入場，當局亦會檢視其過去的表現，也會衡量其未來策略，能否配合如今新的形勢，以用好郵輪碼頭這一資源。

在賽馬旅遊方面，羅淑佩表示，香港賽馬的高質素已是舉世聞名，過去多年都吸引了不少各國馬主及愛好這項運動的旅客來港。當局希望可藉在這一方面的優勢再配合其他高端活動以吸引更多高增值旅客來港參與。

至於海島旅遊，羅淑佩則表示，部分海島項目已十分受歡迎，如長洲的太平清醮，而目前發展局正在研究南丫島石礦場的發展。南大嶼山的開發方面如修建有一定規模的度假設施，羅指，前提是不對當地的環境及生態造成太大影響。同時，政府還會研究發展西貢的一些小海島，海島旅遊是否可以利用這些小海島。