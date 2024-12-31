恢復一簽多行對酒店經濟效益有限　議員：徵房租稅礙旅業發展

踏入新一年，全港酒店及賓館需恢復徵收3%酒店房租稅，庫房進帳11億港元，有議員指深圳恢復「一簽多行」對本地酒店業的實際經濟效益有限，徵收稅項不單止阻礙本港旅遊業的進一步發展，也無法有效地緩解當前「千億財赤」的困境。

議員何敬康昨在社交平台貼文，表明一直對徵收酒店房租稅有保留，又指儘管恢復「一簽多行」後，內地訪港人數顯著上升，最近多個週末人流也達到高峰，但許多內地旅客坦言香港的酒店住宿費用較高，令他們不熱衷在港過夜旅行。

他指通關便利使得內地旅客更傾向於即日往返，從而節省住宿成本，且現時通關方便，旅客亦有「擇日」再度訪港的選擇，而這一現象顯示，恢復「一簽多行」對本地酒店業的實際經濟效益有限，市況尚未見明顯改善，這應該促使政府和業界提高危機意識，反思如何

加強本港旅遊業的競爭力及吸引力，刺激旅客的消費意欲。

香港面對「千億財赤」，他指政府決定恢復早於2008年停收的酒店房間稅，以作開源，本是無可厚非，但有關稅項雖非直接向香港市民徵收，卻由訪港遊來承擔，無疑會進一步增加香港的旅遊成本，令更多遊客對留港過夜卻步。他指另一個可能性，則可能由酒店經營者「包底」，自行承擔酒店房間稅項，以維持業界競爭力，這只會加重業界經營壓力，甚至虧損。

他續稱，雖然深圳恢復「一簽多行」，加上機場「三跑」的正式啟用和高鐵新支線的開通為來自世界各地的旅客訪港提供了便利，但在多項政策推動下，本港的旅遊軟硬件配套仍未見完善，「無處不旅遊」亦未有具體實施方案，若然酒店稅徵收進一步增加酒店業界經營成本或遊客來港開支，則本地旅遊業發展或會多了一層陰霾。