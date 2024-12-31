加收「通靈玉牌」費　殯儀館營運商遭罰逾40萬人民幣

內媒周一（30日）報道，雲南省文山壯族苗族自治州富寧縣殯儀館營運商，因加收「通靈玉牌」費、變相加收燃油費、強制購買墓碑等違法行為，近日被富寧縣市場管理局罰款逾40萬元（人民幣，下同，約42萬港元）。

經調查，自2022年1月至今年8月27日，營運商富寧安樂園生態陵園開發管理有限公司不斷收取通靈玉牌費，收費人數為4,980人，多收金額為近30萬元（約32萬港元）。該公司亦在已提供燒大木服務的情況下，以大木無法燒完為由，巧立燃油費收費項目，截至今年9月，涉及燃油費收費人數為34次，多收金額為1,700元（約1,800港元）。富寧縣市場監督管理局於上月22日向該公司送達《命令退款通知書》，已退還多收燃油費金額1,650元（約1,749港元），剩50元（約53港元）尚未退還；多收的通靈玉牌金額均未退還。

為進一步加強殯葬領域監管，雲南省民政廳上月對外發布公告，徵集殯葬領域不正之風和腐敗相關問題線索。當地政府人士透露，已要求涉事公司按期繳納罰款，而富寧縣僅一個火化場，即縣殯儀館。