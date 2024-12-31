明日徵酒店房租稅3%　旅遊業：某程度上酒店會自行承擔

本港明日(1月1日)起恢復徵收3%酒店房租稅，財經事務及庫務局今日(31日)在社交網站貼文指一直與旅遊業界保持緊密溝通，並做好一系列準備工作，相信在政府和業界共同努力下，有信心酒店房租稅可以順利推行。業界人士表示，與政府的溝通都有些許進展，但對當局現時提供的告示只能說「好過唔做」。

財庫局指已聯同稅務局，與酒店或賓館業界和網上旅遊平台多次會面，解釋徵收酒店房租稅的運作安排及解答問題。政府亦與業界設立了溝通平台，以便快速回應問題和意見。稅務局將在網站持續更新相關資料及常見問答，並已設立電話專線及在稅務中心設立專門服務台，為業界提供支援。

政府已向酒店或賓館提供有關恢復徵收酒店房租稅的告示，方便他們向住客闡釋有關安排，機場及各邊境管制站亦有電子告示，並已向駐港領事館、在港國際商會等宣傳有關訊息。稅務局將於明年首季舉辦分享會，了解業界在恢復徵收酒店房租稅初期經驗，講解報稅及交稅具體安排。

旅遊促進會總幹事崔定邦表示，在與政府的溝通中都有進展，都多了旅遊平台同意代收此項稅款，當中不乏大旅遊平台。對於目前當局就恢復徵稅所提供的告示，他認為，好過什麽都不做，還指其實現時大部分旅客接收有關資訊都是通過旅遊平台，而平台也通知的很清楚。對於恢復徵稅可能造成的誤解，崔還表示，政府已通知了酒店需告知客人有關稅收的事項。

對於房租稅是否會轉嫁到消費者，崔則指，在某程度上，酒店都會自行承擔這3%的稅收。他還解釋，稅收是從明日凌晨0時起徵收，旅客都會在今日下午時辦理入住手續，因此不涉及除夕在香港的過夜客。