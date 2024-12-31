冚黃大仙區工廈非法賭場及無牌按摩院　拘54人檢賭枱按摩床

執法部門留意到有不法分子利用工廈便宜的租金及隱蔽性，將工廈單位用作非法用途，包括開設法非賭場及無牌按摩院。不法分子更利用社交媒體宣傳非法場所。黃大仙區警員於11月20日至12月29日期間進行一個代號為「勇策」的行動，共拘捕54人。

行動以情報主導方式進行，並派員喬裝顧客到非法場所收集證據及情報，成功鎖定區內多個非法場所。行動中，共搗破5個非法賭場及1間無牌按摩院，拘捕44男10女，年齡介乎15至53歲，部分人有黑幫背景。被捕人士分別涉嫌「經營非法賭場」、「協助經營非法賭場」、「 在非法賭場內賭博」及「經營無牌按摩院」，部分被捕人已被控相關罪行，其餘被捕人則獲准保釋候查。警員亦檢獲多張德州撲克枱、2張電動麻雀枱、大量籌碼、現金、3張按摩床及按摩用品等證物。

另外，警員聯同地政總署聯合巡查18個場所，當中發現有派對房間懷疑被改裝為非法賭博場所。警員提醒工業大廈的租客和業主留意單位的用途，以免被不法分子利用單位圖利。警員發現不法分子利用「毋須抽水」作噱頭吸引市民到非法賭場賭博。被捕賭客包括白領及專業人士，他們誤以為只付入場費，而不涉及抽水便是合法。執法部門提醒市民，根據香港法例第148章《賭博條例》第3條，即使賭博發生於私人場所或朋友介紹，只要賭博涉及業務經營，或涉及第三方得益，包括抽水及付入場費等，均屬於違法。而任何人士在場內賭博屬違法，最高可被判處罰款3萬港元及監禁9個月。任何人經營或協助經營非法賭場，一經定罪，最高可被判處罰款500萬港元及監禁7年。