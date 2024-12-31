交投暢旺　深圳黃金市場客流大增40%

隨着元旦和春節臨近，內地黃金銷售市場近期又熱鬧起來。內媒周一（30日）報道，廣東深圳水貝黃金市場近日人頭攢動，有商戶表示目前的人流較上月增長近40%，當中不乏香港顧客。金價屢創新高，浙江杭州有客戶見好「止賺」，一口氣就賣了958萬元（人民幣，下同，約1,030萬港元）的金條。

內媒統計，2024年國際金價反覆上揚，一年之內創下40次新高，年漲幅接近30%。儘管近期金價有所回調，但仍處於歷史高位，因此消費者對大克重金飾消費更加謹慎，轉而購買小克重金飾品。此外，蛇年賀歲飾品也是當下較熱門的款式。深圳水貝某黃金禮品批發商戶吳浩佳表示，每天發送的貨物差不多7,000至8,000件。

金價高企既讓黃金投資者獲益豐厚，也同時令不少消費者直呼「高攀不起」。杭州某黃金珠寶公司負責人沈衞透露，今年金價最高的時候，基礎金價每克640元（約690港元），金店零售價更達每克826元（約890港元）。收金最多的一次是9月份，在杭州城西收了一個客戶16公斤金條，當時回收金價是每克599元（約645港元），總金額近960萬元。沈衞稱：「從事黃金生意10多年，我們都沒見過這行情。」