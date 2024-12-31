香港母乳庫下周一接受授乳者捐贈　冀每年惠600名早產及危疾嬰

醫院管理局今日（31日）宣布，設於香港兒童醫院的「香港母乳庫」將於明年1月6日投入服務。首階段服務會先招募捐贈者及接收母乳捐贈，預計於同年3月開展第二階段服務，向有臨床需要的極早產及患有危疾的初生嬰兒派發母乳。經處理的捐贈母乳將供應至全港9間設有新生兒深切治療部的公立醫院，處方予極早產及患有危疾的初生嬰兒。香港母乳庫期望每年收集約1,000公升母乳，讓450至600名初生嬰兒受惠。

如欲成為母乳捐贈者，必須正在授乳，而其嬰兒年齡須在1歲以下。有意捐贈人可致電香港母乳庫或透過其網頁提交申請，而在當局轄下設有母乳餵哺診所醫院分娩的人士，則亦可聯絡院方申請。進行評估及檢查等程序後，香港母乳庫會安排物流承辦商上門收集母乳，捐贈者可足不出戶完成整個捐贈程序。而收集到的母乳亦將通過嚴謹的安全程序，包括巴士德消毒、微生物檢測、營養分析及嚴格溫度控制。

香港母乳庫總監黃明沁表示，母乳是嬰兒最理想的食物，但部分極早產及患有危疾的初生嬰兒母親，因不同原因未能提供母乳作餵哺。而母乳亦有助早產和患病嬰兒預防感染，減少餵食不耐症及足以致命的迸發症，故呼籲正在授乳的合資格母親慷慨捐出母乳，讓有需要的初生嬰兒得到母乳的呵護。