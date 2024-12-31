元旦加風起　餐費電費車費樣樣加　市民食住行百上加斤

明日便踏入2025年，加風隨即接踵而至，市民的食住行均受影響，生活百上加斤，首當其衝的便是兩電加電費，中華電力及香港電燈將在1月1日元旦起，淨電費分別增加0.98%以及0.9%，明日(1月1日)起基本電費分別為每度電98仙及122.9仙，計及燃料費後，基本電費則分別為每度電144.3仙及167仙。

出行方面，城巴、九巴及新大嶼巴士獲當局批准明年1月5日起加價，加幅以城巴最高，達7.5%，九巴及新大嶼巴士則分別加4.3%及6.5%，運輸署署長李頌恩則指，今次旅客為主的路線會有較大加幅，市民日常通勤的路線加幅會較低，預計80%乘客每程需多付不多於5毫、約95%每程多付不超過1港元。

飲食方面，麥當勞一如以往將在元旦後加價，明年1月2日起大部分產品加價0.5港元至1港元，平均加幅約2%，現有的窮人恩物「29蚊餐」只得6件麥樂雞餐售價維持不變，豬柳蛋漢堡餐將加價至30港元，另外魚柳包亦維持售14港元。

住宿方面，房屋局早於10月起加公屋租金10%，但除了富戶外大部分租戶獲豁免至年底，即明年1月起須支付加租後的新租金，當局預料有22%租戶每月須多交201至250元，另有21%租戶每月須多交151至200元。