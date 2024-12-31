「神醫」無牌製藥銷售　判刑6年罰款千萬人民幣

山東省青島市黃島區人民法院周一（30日）就一宗妨害藥品管理案一審重審公開宣判，多名被告被判刑並罰款，其中主要被告侯元祥被判有期徒刑6年，並罰款1,000萬元（人民幣，下同，約1,060萬港元）。

法院經審理查明，被告侯元祥本為小學教師，無中醫家族傳承和師承經歷。他與案中另一被告、其女兒侯靜均未取得中醫醫師資格。2012年至2022年間，侯元祥通過網絡等渠道購買假證書，虛構學歷及身份，通過網絡等方式推廣宣傳，吸引患有癌症等嚴重疾病的患者就診。侯元祥父女等人在未取得相關藥品批准證明文件、藥品經營許可證的情況下，私自熬製藥方來源、成分不明的「抗癌1號」、「抗癌2號」、「野生心腦湯」等自命名中藥製劑，先後在山東省濰坊市、淄博市、青島市等地，向患有不同癌症、心腦血管疾病的病人銷售。期間，侯靜購入臨近保質期的中成藥丸，拆分後冒充自製藥丸與上述中藥制劑搭售。

同案被告侯雷和肖培臻為侯元祥兒子和妻子，兩人分別向患者發放、郵寄藥品、收取部分銷售款項等。被告付松杰為侯靜前夫，協助侯靜熬製中藥製劑、郵寄藥品等。經查，侯元祥、侯靜、侯雷、肖培臻的涉案藥品銷售金額達1,000萬多元（約1,060萬港元）；付松杰的涉案藥品銷售金額為224萬多元（約237萬港元）。

青島市黃島區人民法院經審理認為，侯元祥等人違反藥品管理法規，未取得藥品相關批准證明文件生產、銷售藥品，涉案藥品適應症、功能主治及成分不明，且涉案「抗癌」藥品以危重病人為主要使用對象，足以嚴重危害人體健康，其行為均已構成妨害藥品管理罪。經法院裁決，除對侯元祥作出上述判決，判侯靜有期徒刑3年9個月，罰款800萬元（約848萬港元）；其餘被告侯雷、肖培臻、付松杰分別獲刑13個月至2年10個月不等，並處罰款。