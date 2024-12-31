餐廳經理涉又一城搶犯罪脫　律政司上訴遭拒

2019年11月10日九龍塘又一城發生衝突，警員制服2名男女後被包圍，有人疑襲警企圖「搶犯」。涉嫌「搶犯」的一名男子遭控以4項襲警及一項協助、教唆、慫使或促使他人從合理羈押下逃離罪，他受審後獲判無罪，同月離港，一直沒回來。律政司不服裁決提上訴，上訴庭早前駁回上訴，今日（31日）頒判詞解釋原因。判詞指，警員只把上訴文件留置在兩個地址的木門和鐵閘之間，沒有掛號郵遞，不認為已妥為送達。惟上訴庭明言，若上訴能夠展開，相當可能裁定原審裁決是有悖常理，須予干預。

被起訴時35歲的答辯人韋穎恆，報稱餐廳經理，被控於2019年11月10日在又一城L1層襲擊執行職責的警務人員A、B、C及D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女童逃離警員的羈押。區院暫委法官許肇強在2022年4月21日裁決，認為控方沒法反駁答辯人的不在場證供，加上閉路電視片段鏡頭太遠、像數太低，受襲警員的證供不夠可靠，因此裁定被告所有罪名不成立。同月27日，律政司向原審法官申請案件呈述上訴，3日後答辯人離港。上訴庭今年9月開庭後，即時駁回上訴。

上訴庭在判詞中指，律政司申請本上訴在答辯人缺席下進行，而上訴文件是否妥為送達是關鍵，因為如果文件送達有欠妥善，案件呈述上訴便不能展開。據判詞指，執法部門知悉而又和答辯人有關的地點包括答辯人被捕後，報稱與母親同住的牛頭角下邨地址；答辯人報稱位於觀塘興業街的工作地點。上訴庭認為，觀塘興業街只是答辯人單方面報稱的工作地點，而答辯人的住址資料模糊不清。

對於律政司指，警員把簽署後的案件呈述文件留置在兩個地址的木門和鐵閘之間，實際上是完成了條例的要求，而且做法在當時的環境之下已屬最為穩妥；上訴庭不同意，認為條例提及的掛號郵遞，同時適用於對懲教署署長和對答辯人居住或辦公地址的送達。條例關鍵是要先弄清楚答辯人的地址，然後再按著條文走畢所有流程。律政司沒有這樣做，即沒有盡其所能妥善送達文件。綜合考慮，上訴庭不認為律政司已根據相關法例把上訴文件妥為送達，律政司不能展開這次上訴。

案件編號：CACC92/2023