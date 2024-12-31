除夕夜多條港鐵線通宵行車　羅湖通關至凌晨2時　巴士加強服務

除夕夜(12月31日)料眾多市民、旅客出外看煙花倒數，或到蘭桂坊「飲返杯」度佳節，多項公共交通服務延長服務時間，以應付跨年煙花匯演及倒數後的人潮，包括港鐵大部分路線通宵行車，巴士、小巴及電車延長服務時間等。除了落馬洲／皇崗口岸、港珠澳大橋口岸如常24小時通關，深圳灣口岸亦會通宵服務。而羅湖口岸則延長服務時間至元旦日(1月1日)凌晨2時，東鐵綫亦會相應延長服務時間。

港島線、荃灣線、觀塘線、將軍澳線（北角至寶琳段及調景嶺至康城段）、南港島線、東涌線、東鐵線（金鐘至上水段）、屯馬線，以及輕鐵線第505、507、610、614P、615P、706及751號會通宵提供服務。迪士尼線及港鐵巴士506、K51、K54延長服務時間。

東鐵線將配合羅湖口岸延長通關至凌晨2:00時，由金鐘開往羅湖方向的尾班車，將於凌晨12時56分開出，並於約凌晨1時46分到達羅湖站，即口岸關閉前約14分鐘。而由羅湖站開往金鐘站的尾班車，則會於凌晨2時30分，即口岸關閉後約半小時開出。

巴士方面，15條特別路線（包括城巴第4S、18R、38S、N6X及NB3號線；九巴第N64P、N243、N272及N276號線；嶼巴第NB2號線；及過海巴士第967N、976S、R11、R11B及R22號線）將會於元旦日凌晨提供服務。多條巴士路線（包括1條城巴路線、27條九巴路線、兩條嶼巴路線及5條過海巴士路線）會加強服務或延長服務時間；

電車服務時間延長至元旦凌晨1時，並會因應乘客需求情況加強服務。九龍、新界區共8條專線小巴路線延長服務時間。

灣仔至皇崗口岸的短途跨境巴士服務位於會展站公共運輸交匯處的站點，將於今晚7時起暫停使用至明天上午約7時，其間乘客可使用設於軒尼詩道（西行）近修頓中心的上客站。

佐敦至皇崗口岸的短途跨境巴士服務，將由今晚11時30分至翌日凌晨3時於香港西九龍站外的匯民道旅遊巴士上落客區增設臨時上客點。位於中港碼頭巴士總站的中途站點將由晚上約8時起暫停使用，直至當晚服務時間結束。

另外，中環至半山自動扶手電梯將延長服務至元旦凌晨3時，而天星小輪、新渡輪、港九小輪、愉景灣航運、珀麗灣客運於今晚10時30分起陸續調整及暫停部分航班服務，以配合煙花匯演。