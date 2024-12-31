除夕夜雲多無雨　賞煙花影響不大　或有電離層擾動

2024年來到最後一天，今日(12月31日)下午陽光充沛，天氣溫暖，至於除夕夜倒數天氣方面，天文台在天氣隨筆以「一年容易又年尾」為題，預測入夜後天氣會較涼，市民外出慶祝時記得穿著合適衣物，並祝愿全港市民新年快樂，2025年風調雨順。

現時之火災危險警告為紅色，表示火災危險性極高。天文台表示，一股清勁的偏東氣流會在今晚逐漸影響廣東沿岸，而一道雲帶亦會逐漸覆蓋沿岸地區。香港今晚預料會轉吹偏東風，但風力在午夜前未會顯著增強。雖然今晚雲量會逐漸增多，但雲底較高，亦沒有降雨，天文台相信對觀賞煙花影響不大。

另一方面，根據國家空間天氣監測預警中心、美國太空天氣預報中心及其他相關資料，過去數日在香港附近區域曾在晚上測量到短暫的中等程度電離層擾動。而根據相關預測，今日在全球有機會出現中等程度的地磁暴，可能出現電離層擾動。天文台會密切監察最新情況。

根據早前的天氣隨筆，太陽活動強烈時，可能會干擾電離層，降低航海及航空界的導航系統的全球定位系統測量位置信息的準確性。太空天氣亦會影響各種頻率的通訊導致無線電通訊中斷，例如太陽耀斑釋放的X射線及極紫外輻射，而中斷情況通常持續幾分鐘，亦可能持續數小時。同時，電離層中的巨大電流可能導致輸電纜產生感應電流，產生的衝擊有可能導致大規模電網故障及對電網組件的永久損壞。