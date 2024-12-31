修訂專上學院條例　取消註冊不再設緩衝時間　料明年交立會審議

《施政報告》中提出修訂《專上學院條例》，以完善自資專上院校的監管及質素保證機制，不達標學院取消註冊不再設緩衝時間。當局呈交立法會的文件中指出，當局會在2025年提交修訂《專上學院條例》（第320章）(CAP 320)的草案予立法會審議，以及公布更新的院校評審指引，以完善自資專上院校的監管和質素保證機制。當局表示，自資院校在開辦課程方面享有更大彈性，能夠靈活回應社會不同界別不斷轉變的人力需求，提供多元的升學出路，別具潛力在香港發展成國際專上教育樞紐方面擔當更重要角色，修訂《專上學院條例》可進一步推動自資院校的優質發展。

另外，施政報告中提出「教育、科技和人才委員會」，於本月13日舉行第一次會議。當局呈交立法會的文件中指出，會上討論了推動國際高端人才集聚香港的工作計劃，以對準香港「八大中心」戰略定位的人力需求，並將聚焦三大策略方向，增強政策系統性、整體性及協同性，統籌跨局推進教育、科技、人才一體化融合發展的工作，包括優化人才計劃和人才服務、建設國際專上教育樞紐，以及吸納重點創科人才，發揮協同效應，推動國際高端人才集聚香港。

而為應對非本地學生人數持續上升對宿舍的新增需求，當局將結合市場力量，靈活增加學生宿舍供應。文件中指出教育局聯同發展局將在2025年上半年推出先導計劃，在規劃、地政、建築圖則物審批方面拆牆鬆綁，鼓勵市場以自資和私營方式改裝酒店和其他商廈作學生宿舍，政府亦會因應市場需求推出土地以興建新宿舍。