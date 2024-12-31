藏30公斤化學品圖製炸藥　兩男還押至明年3.11再訊

兩名男子在黃竹坑南風道一帶遭執法人員截查時，發現他們涉嫌藏有斧頭、鐮刀及錘等工具。人員其後在兩人住所等地發現疑重達約30公斤的化學品原材料，該些原材料可製作「TATP」或硝酸銨類炸藥，被捕兩人今日(31日)被押往東區裁判法院應訊，被控管有及串謀製造爆炸品等3罪。兩人暫毋須答辯，案件押後至2025年3月11日再訊，兩名被告續還押。

首被告何志珩(33歲，無業)及次被告伍子傑(34歲，電器技工)，各被控一項管有爆炸品罪，並同被控一項串謀製造爆炸品罪。何被控於2023年12月3日在鴨脷洲邨利滿樓一單位，明知而管有、保管或控制爆炸品，即一包鹼性石灰粉、一包尿素粉、一包無水硫酸鈉、一包麵粉、一瓶稀釋劑、一瓶甘油、兩盒液態硝酸銨、一盒石灰粉、一盒點燃炭粉、兩盒粉狀硝酸銨、一瓶酒精及其他化學物品。

伍被控於同日在柴灣漁灣邨漁順樓一單位管有兩瓶乙醇、兩瓶酒精、一瓶甘油、8瓶甲醇、一瓶果凍狀甲醇、7瓶油、5瓶油渣、3瓶氨水、一瓶柴油、一瓶雙氧水、一瓶通渠劑、一瓶糖漿、一罐丙酮、一罐肥料、一包點燃炭粉、一包氫氧化鈉、一個燃燒罐及其他化學品。兩人另同被控於2023年11月1日與2023年12月3日之間，在香港一同串謀製造爆炸品，即硝酸銨混合物。

案件編號：ESCC 2748/2023