西九高鐵站旅客湧現　稱收工即趕來港　霸靚位睇除夕煙花

距離除夕煙花倒數不足半日，陸續有內地旅客「趕」來港過新年。在今午(2024年12月31日)，西九龍高鐵站抵港大堂持續出現人潮，有旅客透露一放工便趕來，打算霸靚位看煙花。他們今晚打算留港過夜，元旦日(2025年1月1日)會到主題樂園或看演唱會。

東網記者今午約4時到西九龍高鐵站視察，抵港大堂持續見到人潮，部分一家大小及男男女女「三五成群」，大多數都拖着行李篋，相信會在港過夜；附近的找換店、銀行櫃員機亦見排隊人龍，而抵港乘客要出閘均要「等一等」。

廣州旅客徐小姐與朋友一同來港，透露今晚到尖沙咀看煙花倒數，未有規劃具體規劃行程，「食咩玩咩都睇心情」，已頂訂酒店今晚在港過夜。她提到，兩地距離很近，「無嘢做就會過嚟」，今次亦未有消費預算，視乎有甚麼東西合適。

東莞旅客陳小姐透露，今早仍要工作，下班後即刻乘搭高鐵來港，專程到香港迪士尼遊玩及觀賞煙花倒數，認為香港的煙花較美，一直很喜歡香港，一有空都想來。她又說，來自深圳的朋友稍後亦會來港，相聚過新年，明天會到尖沙咀一帶逛街，預計整體消費數千港元，明晚會回去，以便後日(2025年1月2日)工作。

旅客張女士亦打算到尖沙咀看煙花，提到對上看維港煙花已在10年前，十分震撼又浪漫，至今亦很難忘，今次特意帶女兒一同欣賞，對今晚的匯演十分期待。她透露，明天安排了到迪士尼遊玩，晚上則會到紅館看巨星演唱會，及後再回去，又說沒預算消費，「開心就買」。