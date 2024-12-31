廣華醫院三翁染耳念珠菌　另三女嬰確診抗藥惡菌

廣華醫院爆發耳念珠菌及抗藥性金黃葡萄球菌群組。院方今日(31日)表示，骨科病房三名男病人在本月先後感染耳念珠菌，其中一人早前已出院，其餘兩人正隔離治療，情況穩定；此外，新生嬰兒深切治療部(NICU)先後有三名女嬰感染抗藥性金黃葡萄球菌，其中一人已出院，另有兩人仍需隔離治療，情況穩定。

個案顯示，骨科病房一名68歲男病人在本月12日感染耳念珠菌，並無感染徵狀，較早前已出院。追蹤調查後，院方再發現兩名分別72歲及82歲男病人為帶菌者，同樣無感染徵狀，兩人正接受隔離治療。

另外，廣華醫院新生嬰兒深切治療部一名23日大女嬰，於本月14日確診帶有抗藥性金黃葡萄球菌，並沒有感染病徵，她較早前已出院。院方按既定感染控制指引進行篩查後，再發現兩名21日大女嬰為帶菌者，均沒有感染徵狀，目前正接受隔離治療。

上述個案已呈報醫院管理局及衞生防護中心，院方會根據既定指引於該兩個病房加強執行一系列感染控制措施，包括徹底清潔及消毒該病房及醫療用具；緊密監察病房病人的健康情況，加強病人及環境篩查；及嚴格執行接觸傳播防護措施，加強員工手部衞生。