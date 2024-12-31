立會停車場增中速及快速充電站車位　明年2月議員用者自付

因應愈來愈多議員選用電動車，立法會停車場已設有11個中速充電站的車位，現時增加4個快速充電車位，並安裝兩部自助繳費機連接快速充電站，亦正為中速充電站加裝收費系統，預計1月下旬可完工，而2月起實施用者自付。

立法會主席梁君彥在社交台貼文，指與秘書長曾到停車場測試快速充電站的運作。他指以往電動車使用中速充電站，一般需要數小時才能完成充電，但使用新安裝的快速充電站，一般只需約40分鐘便可完成充電，大大節省時間，而4個快速充電車位將於明年1月2日起投入服務。

考慮到議員為其汽車入油須自行負責汽油費，立法會行政管理委員會已同意按「用者自付」原則，向所有使用充電站的議員及其他大樓使用者收取充電費，有關費用會按市場價格釐定。

他指承辦商已在停車場安裝兩部自助繳費機連接快速充電站，並正為中速充電站加裝收費系統，預計1月下旬可完工，而從1月2日起，議員可透過自助繳費機操作快速充電站，但暫時未需繳費，待中速充電站的收費系統工程完成後，充電收費計劃便會於2月起實施。