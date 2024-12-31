內地多項新規明起施行　包括延遲退休

內地多項新規將於明天元旦（2025年1月1日）起施行，涉及假期、延遲退休、學位、網絡安全等多個政策範疇。

國務院11月12日發布關於修改《全國年節及紀念日放假辦法》的決定，全體公民假期增加2天，即農曆除夕、5月2日。增加後，農曆新年放假4天（農曆除夕、正月初一至初三），勞動節放假2天（5月1日、2日）。全年法定節假日放假總天數從11天增加至13天。

《關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》規定，男職工和原法定退休年齡為55歲的女職工，法定退休年齡每4個月延遲1個月，分別逐步延遲至63歲和58歲；原法定退休年齡為50歲的女職工，法定退休年齡每2個月延遲1個月，逐步延遲至55歲。

《學位法》是自1981年1月1日以來，中國學位法律制度首次全面修訂，新規列明專業學位可以按專業實踐的成果進行答辯，也可以按專業實踐上創新成果答辯。新規把原本學位論文答辯劃分為兩種類型，對專業學位要求和規制有突破性進展。

《企業職工基本養老保險病殘津貼暫行辦法》規定，參保人員達到法定退休年齡前，若因病或者非因工致殘經鑑定為完全喪失勞動能力，可以申請按月領取病殘津貼。參保人員領取病殘津貼，按國家基本養老保險關係轉移接續有關規定確定待遇領取地。領取病殘津貼期間，不再繳納基本養老保險費。若繼續就業並按國家規定繳費，自恢復繳費次月起，停發病殘津貼。

《網絡數據安全管理條例》規定，任何個人、組織不得利用網絡數據從事非法活動，不得從事竊取或者以其他非法方式獲取網絡數據、非法出售或者非法向他人提供網絡數據等非法網絡數據處理活動。任何個人、組織不得提供專門用於從事前款非法活動的程序、工具；若明知他人從事前款非法活動，不得為其提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持，或者提供廣告推廣、支付結算等幫助。