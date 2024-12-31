低空經濟「監管沙盒」收56申請　2025年首季公布首批試點結果

無人機應用愈來愈廣泛，為推動香港發展低空經濟，政府早前制定了一系列的措施，當中包括「監管沙盒」試點項目，該項目由今年11月13日起開始接受合資格者申請。運輸及物流局今日(31日)公布，截至最新收到56份申請表，申請者包括內地及本地的機構、大學研究機構、公共機構及商業機構等，工作組將於明年首季公布首批試點項目結果，隨後會開始試驗。

低空經濟「監管沙盒」的目的是讓行業持份者能夠在指定航線內以可控和安全的方式就一些項目概念進行測試和試驗，他們要在不同情景下，測試和試驗各種技術及配套設施的要求，包括不同類型無人機的技術規格、無線電流動通訊網絡等。政府除了審批申請外，當局亦會為參與者提供一站式支援，並透過推行「監管沙盒」協助政府審視和完善民航相關法例，以及設計和規劃未來低空經濟的航線和空域管理的支援設施，助力香港推動低空經濟的發展。

「監管沙盒」在今年11月13日起開始接受合資格者申請，截至今天(31日)中午12時，當局共收到56份申請表。當中的申請者和合作機構，分別來自不同背景，包括內地及本地的機構、大學研究機構、公共機構及商業機構等。「監管沙盒」的申請將會在今天完結前截止，有興趣申請者要在今天之內提交申請表。

「發展低空經濟工作組」將於2025年首季公布首批「監管沙盒」試點項目的結果，成功申請的試點項目隨後會開始試驗，讓市民看得見、摸得着，運輸及物流局會透過網頁及社交專頁公布最新資訊。