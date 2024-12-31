兩岸活動迎2025　煙花無人機彩燈目不暇給

2025年即將到來，兩岸官方和民間都準備各項大型活動與民同樂。在大陸，千燈夜、花海盛宴、熱門影視取景地拍照打卡、放飛氣球、跨年晚會等活動讓人目不暇接。而在台灣，除了全球聞名的台北101大樓煙花匯演外，各地舉行的盛大跨年晚會同樣令人期待。

北京市文旅局日前宣布，2025新年倒計時活動將在石景山區首鋼園舉行。周二（31日）晚，園區夜景全面開啟，園內多處設置光影表演。2025北京千燈夜活動周上周六（28日）已在溫榆河公園朝陽示範區開幕。燈會佔地面積600畝，燈組設計靈感來自天文、古建、書畫、神話、壁畫、瓷器、絲綢、茶等，還展出逾千組結合非遺技藝的自貢綵燈。順義趙全營鎮開啟年宵花展，所打造花海盛宴花展；北京國際鮮花港2025花燈廟會則在順義楊鎮鮮花港舉辦，活動共打造40多組造型各異的花燈。

上海市文化和旅遊在除夕至元旦期間，將集中推出86項重點活動，包括在徐匯區多處地標舉行2025「上海新年第一遊」主題活動；以熱門影視劇中出現的普陀區取景點位，安排境內外遊客打卡。廣東的跨年夜活動也別出心裁，其中深圳龍崗、世界之窗、寶安、光明等地將舉辦跨年倒數、無人機匯演、放飛氣球等活動；而廣州白雲和河源區則會跨辦跨年晚會，當中包括煙花和音樂演出。

提到台灣跨年慶祝活動，當然不少得台北101大樓的煙花表演和台北市府前廣場的跨年晚會，台北市觀傳局請來多個樂團陪現場觀眾倒數。其餘舉行煙花表演地區還包括：新北淡水漁人碼頭、八里左岸施放煙花，總數超過3萬發、總長度達1公里；台中水湳中央公園將施放180秒跨年煙花；高雄義大世界將施放999秒大型藝術煙花。如喜歡靜態活動，也可前往阿里山觀看元旦第一道晨曦。