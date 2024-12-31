聖誕檔票房較2022年跌36%　戲院業界迎寒冬點救亡

港人喜歡北上消費，近期就連看電影都會去內地看，或許亦因此而影響到本地戲院的生意愈來愈難做，應付不到支出，最後只能落閘收場。最近又有戲院疑似結業，位於西九龍南昌的「嘉禾V Walk」戲院，其官網顯示「暫停營業」，恐怕成為今年第9間結業的戲院；而被譽為香港「粵劇殿堂」、位於北角的新光戲院，亦將於明年3月結業，令戲迷大嘆惋惜。有電影業人士向《東呼即應》表示，政府應協助游說投資者，多多投資文化藝術創意產業，才能令電影業再現轉機。

戲院業早年受疫情打擊，不但有戲院全線結業，疫後至今，業界仍然慘淡經營。據香港票房有限公司統計，2024年12月24日至26日聖誕期間，香港票房收入約為2,000萬港元，雖然比2023年同期微升，但和2022年近3,300萬港元票房相比，卻大跌36%，顯示香港戲院經營環境持續艱難；而2024年上半年，票房總收入約為6.4億港元，與去年同期收入約7.7億港元比較，票房下跌了約一成七。

議員何敬康認為，現在電影市道低迷，以全球計也是產量下跌，在低產量中奪冠或票房好的電影，一年可能只有一部或兩部，其實對於支持整個電影院業是不足的，加上現時在內地看有粵語的電影，門票較香港戲院便宜，其性價比亦很難比較。要重新振興電影業，他建議應在經營成本看看有沒有辦法降低租金，或者政府津貼多些。

中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波則表示，本港營商的成本太高，疫情後復常速度慢，除非是很好看的電影，否則人們未必去戲院看，反而可在串流平台觀看或看翻版。李又認為戲院的租金和政府的地稅很有關係，而「全港戲院日」這些活動也不能長期做，所以最重要的都是成本要降低，跟政府的收入稅收有關。他指人工高是因為要支付稅收，租金本身是政府稅收來源，但這樣的成本架構下是不容易解決的，長期不可能用這些補貼方式。

電影導演高志森則認為，戲院接連結業並非反映出觀眾對香港電影失去信心，而是現時環境令電影業投資者失去信心。他稱現時香港有能力投資文化藝術創意產業的人有很多，但要看政府有沒有積極游說協助。要搞活電影業，除了人才外還要有投資，他建議文體旅局除了有個藍圖外，亦應大力向有能力提供投資的人士進行游說工作。