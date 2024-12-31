北區兩院友打過期新冠針　涉事醫生暫停疫苗接種服務

北區安老院舍豪庭園兩名院友月中獲到診醫護接種復必泰XBB新冠疫苗後，衞生署始發現相關疫苗已過期！衞生署今日(31日)表示高度關注事件，兩名受影響院友並沒有不適，已暫停涉事到診醫生在疫苗接種計劃下的疫苗接種服務，並會繼續跟進其所屬醫療機構及院舍是否有遵從署方的指引。

衞生署在核對疫苗訂購及接種紀錄時，發現康美醫療有限公司的醫護人員，為兩名居於安老院舍的院友接種超出建議使用日期的復必泰XBB新冠疫苗，署方已要求涉事院舍和醫療機構立即採取改善措施，並密切跟進受影響人士的健康情況。衞生署會繼續調查和跟進事件。如發現有人違反相關指引或條款協議，將會按既定程序處理。

署方已前往涉事安老院舍巡查，檢查疫苗儲存及接種程序，並提醒職員必須定時檢查疫苗的建議使用日期、分開存放不同建議使用日期的疫苗，以及適時按照新冠疫苗接種計劃指引處置已過期的疫苗。衞生署亦已向院舍職員及相關的到診醫生提供意見，改善其疫苗管理程序及內部溝通，並敦促該院舍及醫療機構即時採取改善措施，避免同類事件再發生。