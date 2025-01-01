除夕煙花匯演　市民逼爆維岸兩岸觀賞

經歷經濟低迷的2024年，至今未見起息，結業蔓延全城，港府更陷入千億財赤困境，但亦無損大眾及旅客除夕夜暫時放下憂愁，與親朋好友「逼爆」維港兩岸，齊聲喊走厄運，跨年倒數迎接2025年。是次煙花匯演以「幸福樂章」為題，演繹金、木、水、火、土，五種大自然元素的不同形態，並呈獻四大煙花特效，包括「繁花盛放」、「長青樹」、「金色瀑布」及首次在香港展示的「七彩祥雲」，向觀眾送上祥雲瑞彩的祝福。

匯演前夕，3座港島區地標建築樓頂於除夕晚11時後，每隔15分鐘發放四色「許願流星」煙火，象徵甜蜜、健康、常樂和富足，供觀眾即時許願。在接近午夜時分，隨着合拍的倒數聲「5、4、3、2、1」，海上躉船紛紛傳出陣陣炮聲，伴隨「Happy New Year」的歡呼聲，七彩繽紛的煙花迅即在中環至北角一帶的夜空中綻放，會展外牆亦顯示出「2025」的字樣及祝福語，襯托着現場的歡呼聲，為新一年揭開序幕。

歷時12分鐘的煙花匯演先以「火舞生輝」打響頭炮，煙花以紅色為主調，呈現出對生命及夢想的追求，配以脈搏跳動的澎湃節奏，營造熾熱氣氛。接着土元素的 「繁花盛放」將6層煙花在不同高度爆破，呈現出鮮花相繼綻放的視覺特效。

第3幕木元素的主題為「生生不息」，由6層綠色及金色煙花所組成的「長青樹」，樹苗經歷風雨，逐漸茁壯成長至高達220米的茂密巨樹，表達默默耕耘精神。水元素則顯示「生命泉源」，長達60秒的「金色瀑布」由多層金色煙花組成，煙花從天以降，氣勢磅礴。

最後一幕「金耀未來」，匯演首次在香港展示的「七彩祥雲」以銀閃煙花照亮紅、綠、黃、藍、紫及橙色等彩煙，帶來祥雲瑞彩之餘，亦令人目不暇給，為整個晚上寫下完美的句號。