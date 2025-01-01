屯門狗場失火滿目瘡痍　動物組織義助重建　呼籲有心人捐物資

一場無情大火，導致屯門藍地一所狗場付之一炬，場內40多隻狗狗流離失所。不少動物組織施以援手，捐助重建狗場費用及提供狗糧應急。其中，有動物組織表示，該狗場收容流浪狗已接近30年，因場地長期缺乏人手及資源， 設施殘舊，二手雪櫃短路引致火警，場內共有40多隻唐狗， 大部分年紀老邁，健康狀況不太理想，慶幸40幾隻狗完全安好，只有數隻有輕微皮外傷，已經安排到毛守獸醫中心醫治。

該組織又指場地暫時無電力供應，現已安排重新接駁，但需時一至兩星期，食水供應暫時無問題，已送乾糧及罐頭到場內以解燃眉之急，亦已訂製12個全新帳篷。現階段必需清除雜物，泥頭，地面重鋪英泥沙，搭建上蓋，重新接駁水電，估計以上場地重建需時1個多月，費用全數由該組織負責。同時，希望市民可以捐贈二手物資予狗場，包括毛巾，被鋪，禦寒用品，瑜伽墊，電飯煲，雪櫃，洗衣機，床單，儲物鐵櫃，餐枱椅子及餵食器皿等等，讓逾40隻狗狗安然度過這個寒冬。另有動物組織亦捐贈20包狗糧應急，呼籲有心人能夠守望相助，協助重建狗場。

本周一(12月30日)晚上11時許，青山公路藍地段屯子圍一個收留流浪狗場冒煙起火，消防到場將火救熄，並狗場內救出數頭狗狗，其餘狗隻則受驚四散逃生，幸事件中未有狗隻傷亡。