少女咸陽湖邊溺亡　父斥園方失職索賠

陝西省咸陽市一名少女2024年12月12日在咸陽湖景區臨湖步行道遊玩時，不幸從湖邊落入水中溺亡，其父親尋求賠償不果。咸陽湖管理處安全保衞科近日表示，此事需要家屬和他們的法律顧問溝通，建議走司法程序。

死者父親陳先生表示，其女兒陳某玉今年上高一。警方最初關注她是否有心理壓力和輕生意向。但事後翻遍女兒遺物亦未找到遺言，她平常使用的手機上也無相關痕迹。陳先生指出，女兒溺亡湖邊不僅沒有加裝護欄，而且湖岸邊修建水泥坡，坡面因為長期泡水及布滿青苔會異常光滑，行人如果不慎踩到或滑下，很難爬上岸邊，園方因此存在管理失職。

律師指出，咸陽湖管理方擔責與否，主要取決於其是否盡到安全保障義務，包括是否加強安全防護設施、是否設有明顯警示標牌、是否具有應急預案和應急措施、是否有安保人員24小時巡邏、是否設有警示線和救生圈、安保人員是否及時發現有人落水、以及是否及時救助等。若咸陽湖管理方未盡到上述任一義務，皆可視為未盡到安全保障義務，咸陽湖管理方難以全部滿足上述條件，所以需向女孩家屬承擔一定過失賠償責任。