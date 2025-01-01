內地春運規模料創新高　跨區人流達90億人次

全國春運電視電話會議周二（2024年12月31日）舉行，預計2025年春運期間全社會跨區域人員流動量將達到90億人次左右，同比增長約7%，規模創歷史新高。鐵路春運整體客流將穩定增長，全國鐵路預計發送旅客5.1億人次。

今年春運由1月14日開始至2月22日結束，為期40天。春運期間全社會跨區域人員流動量和鐵路、民航客運量均有望創歷史新高，自駕出行穩居主體地位，春節前後客流較為集中，保暢通、保安全、防範惡劣天氣、統籌客貨運輸等方面存在較大壓力。中國國家鐵路集團有限公司客運部負責人表示，節前客流高峰日預計為1月25日（臘月廿六），節後客流高峰日預計為2月4日（正月初七）。

負責人預計節前每日最高可安排旅客列車14,100列左右，節後每日最高可安排旅客列車14,200列左右，客座能力同比分別增長3.9%、4.3%。同時，在熱門方向、區間和時段增加運能，實現運輸能力與出行需求的科學匹配。保持普速旅客列車開行規模，開好公益性「慢火車」和「鄉村振興」旅客列車，服務旅客多樣化的出行需求。