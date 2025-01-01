稱搭車被當豬仔遭轉賣　網紅跪低配合警方調查

擁有548萬粉絲的內地短片博主「旅途（寧夏牧颯）」（下稱牧颯）上周四（2024年12月26日）聲稱，他在雲南昆明站坐車去大理途中，被當成「豬仔」賣了5次，引發關注。雲南多個官方文旅帳號發影片表示質疑。內媒周一（30日）稱，大理文旅方面未聯絡到該博主本人，同日牧颯指將到昆明配合警方調查，昆明警方對此表示不便回應。

牧颯在片中聲稱「本來2個小時的車程，整整花了6個小時才（從昆明）安全到達大理，幸虧沒有被賣到緬甸去」，不少自媒體和網民指他應知曉乘商務車和客運站大巴車費時長，只有乘高鐵由昆明到大理才只需2小時，認為他故意誇大、扭曲事實，將換乘說成被轉賣，甚至使用了「豬仔」、「賣到緬甸去」等說法，惡意抹黑雲南。

大理文旅、文山文旅官方社交媒體帳號發布質疑牧颯言論的影片，配上其相關影片語音和雲南邊防官兵巡邏畫面，強調拒絕抹黑。本名張虎的牧颯周日（29日）發短片回應稱：「錄片時情緒激動，說了不該說的話，引起網上輿論，在這裏我深表歉意」。他指在昆明站坐上去大理的商務車中途被多次「倒轉」（轉乘），原意只是提醒大家不要坐黑車，周一會到昆明市公安局做筆錄，等調查結果出來再給出交代。在牧颯的短片帳號裏，涉事影片已無法找到，其自媒體團隊未有回應。