遊客通宵排隊看天安門升旗　京津冀首度攜手倒數

2024年除夕晚上，內地各大城市紛紛舉行跨年活動。其中，北京首鋼園、天津鼓樓廣場、河北石家莊正定古城，京津冀三地首次攜手舉辦群眾跨年倒數；上海雖沒舉辦官方大型活動，但外灘、北外灘、小陸家嘴地區等核心區域均延長關閉景觀照明時間，晚上人潮湧入外灘拍照。而在北京天安門廣場，來自各地的不少遊客通宵排隊，只為見證元旦升旗儀式。

周三（2025年1月1日）早上晨光初現，天安門廣場上奏響義勇軍進行曲，五星紅旗冉冉升起。遠在太空的神舟十九號航天員乘組拍攝到中國空間站2025年第一縷曙光。山東泰安有萬名遊客夜爬泰山，為觀看雲海日出迎接2025年。

在台灣，台北101大樓以中華隊在2024年世界12強棒球賽中歷史性奪冠為主題，施放長達6分鐘的跨年煙火，再配合燈光騷，利用動畫展現台灣運動員過去一年的精彩表現。此外，台北市民廣場和大巨蛋當晚分別舉辦跨年晚會和演唱會，據估計，截至當晚半夜12時10分，兩邊參加活動的人數加起來超過22萬人。

各地張燈結彩迎農曆新年活動也拉開帷幕，如寧夏銀川的民眾逛花市、賞花燈、盡享冬日美景，喜迎新年到來。在江蘇南京有40多組大型燈彩及高14米的蛇年生肖燈；廣東深圳有菊花、紫花風鈴木等多種花卉競相盛開。