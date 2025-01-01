西區海面截查兩漁船　檢值逾億元私煙6內地船員被捕

香港海關於12月31日凌晨時分，在香港西南海域搗破兩宗海路走私香煙案。關員在海域巡邏期間，發現兩艘內地漁船駛入香港水域，由於當時已屆凌晨時分，現場能見度低，關員於是採取行動，分別在數碼港及西環對開截停兩艘漁船調查。當時兩船上船員均報稱無貨物需報關，惟各人表現慌張，引起關員懷疑，於是作出進一步搜查。

海關在兩船的甲板、船頭船尾貨艙及船底，分別搜出大批紙箱，紙箱內裝載大量懷疑未完稅香煙，關員隨即拘捕兩船上共6名內地男船員(35至41歲)，並將漁船押送返回海關船隊基地調查。經初步統計，海關在兩船上分別搜出約1,500萬支及1,000萬支懷疑私煙，市值共1.14億港元，應課稅值達8.4千萬港元。

海關指，案件目前仍在調查中，將深入追查私煙來源，不排除有更多人被捕。今次走私集團放棄使用傳統貨船或快艇，改以不起眼的漁船犯案，船上更有捕魚工具偽裝掩飾，不法分子又將私煙收藏在不同位置，除物盡其用之外亦增加搜查難度。海關懷疑農曆年將至，走私集團屯積私煙以供應本地市場。