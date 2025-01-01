頻開首長級編外職位捱批　上年度開支逾2億　學者倡做中期評估

面對龐大財政赤字，不少議員過往批評政府口講公務員編制零增長，卻不斷開設首長級有時限的編外職位是「出術」。立法會去年批准開設或保留12個首長級有時限編外職位，總開支超過4,200萬港元。上個財政年度有關編外職位的年薪涉及2.37億港元，按年增長19%。有學者認為財赤下應該善用人手，不應一有新政策便開位，又建議當局對編外職位加入中期評估，檢視開位的成效。

立法會去年批准開設或保留12個首長級有時限編外職位，其中包括3個新開的職位，是處理簡約公屋和簡樸房的房屋局職位，為期2至6年；引進重點辦公室亦申請開設3個為期3年期的職位，而在2019年開設的大灣區發展專員職位，原本去年到期，政府申請延長多5年。該等編外職位月薪介乎17至28萬港元，連福利計，每年開支超過4,227萬港元。

翻查紀錄，政府現時有95個首長級有時限編外職位，數目較2023年少一個，與2022年相比則多了15%。上個財政年度，首長級有時限編外職位的薪金，涉及2.37億港元，按年增加19%。

對於政府不斷開設有時限編外職位，有學者指近年政府政策多元、層面廣，的確需要更多人手落實政策滿足市民期望，但面對龐大赤字，不應該一有新政策就開位，認為政府應該先考慮重新調配資源，而非一有新政策就新增加職位，又指政府要審時度勢，不能延續以往財政充裕時的做法，否則面對財政壓力，政府就會受到市民批評。有時限編外職位為期2至6年，該學者指時間不算短，建議加入中期評估，檢視開位的成效，同時增加透明度。

負責審議政府「開位」的立法會人事編制委員會小組副主席何俊賢強調議會對政府「開位」已守得好緊，檢視開位是否有實際需要。

公務員事務局回覆傳媒查詢，指有時限編外職位是為應付有時限的工作需求，或協助督導常額職位職務範圍外的特定項目，做法可確保公共資源運用得宜。整體首長級公務員職位數目，佔公務員總編制少於1%。 當局強調開設職位的建議都有充分理據支持，有實質運作需要。