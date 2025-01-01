賴清德首發新年談話　盼化解政治紛爭

台灣周三（1日）早上6時20分左右舉辦元旦升旗活動，賴清德發表上任後首次新年談話。面對立法院近期爭議不斷，他指政黨競爭是民主一環，當地政治紛爭須在憲政體制內依循民主方式解決，方可持續深化民主。國民黨主席朱立倫表示，朝野和諧合作，該黨一定敝開心胸，不過民主絕非民進黨作主。

賴清德在談話表示，台灣須在憲政體制內依循民主，深化民主，民主對台價值不是自由生活方式而已，社會蓬勃發展動力，也是國際品牌，只有繼續走、絕不回頭。他提到面對立法院爭議法案，行政院有權提出覆議，提供立法院重新審視空間，憲政機關也可聲請釋憲，透過憲法法庭判決，明確憲政分際，維護憲政秩序，逐步鞏固憲政體制。他又稱民眾也有選舉、罷免、創制、覆決權力方可匯聚更大民主力量，展現主權在民真諦。

談到國際局勢時，賴清德表示俄烏戰爭、以巴衝突仍持續，大陸、俄羅斯、北韓、伊朗等威權政體更持續合流、威脅以規則為基礎國際秩序，嚴重影響印太及全球和平穩定，尤其台海和平穩定是世界安全與繁榮必要元素，台灣須居安思危，繼續提高防衞預算，強化防衞力量。他強調要提升全社會防衞韌性，建構能夠因應大型災害、嚇阻威脅侵犯的能力，也要加強反資訊戰、反認知戰社會溝通，全民拒絕威脅利誘，共同防止境外勢力惡意滲透。

被問及因應立法院朝野衝突，是否邀集朝野大和解時，賴清德表示團結朝野方式之一，就是邀請立法院院長韓國瑜率朝野代表訪美出席特朗普就職典禮。在立法院代表團啟程前，他也打算邀請韓國瑜等人「喝咖啡」，又稱衷心期盼朝野能夠團結和諧，共同合作，為了台灣生存發展及經濟進步共同努力。