元旦冬泳逾1200人參賽　少年少女包辦男女公開組冠軍

一年一度的元旦冬泳今日（1日)在淺水灣舉行，今屆有逾1200名泳手參加。今年氣溫較去年稍涼，吹哨聲一響，一眾健兒即奮力躍進海水中，無懼冰冷海水，仍然熱血。今年女子公開組首名衝線的是年僅11歲的泳手，她已是連續第二年參加比賽，對自己奪冠感激動；有參賽者則指自己因骨癌截肢，但依然不屈不撓享受比賽。

元旦冬泳由中灣出發，以淺水灣為終點，全程約600米。全場最年輕的泳手是6歲的李駿𤋮，而最年長泳手則是78歲的劉冬榮。賽事分為奪標組及暢泳組，由入境處處長郭俊峯擔任主禮嘉賓。

女子公開組首名衝線的11歲小泳手，她指已是第二年參賽，原本預期自己成績在前三，現時則是超額完成，她又稱今年參賽人數較少，故游得較輕鬆，對成功奪冠感興奮。而男子公開組則由13歲的中學生，以6分51秒首名衝線。他表示，今早海水亦非常寒冷，但今年參賽人數較少，原先預期自己以前5名完成，對成功奪冠喜出望外，計劃之後和一同參賽的朋友慶祝。

湯先生早年因骨癌截斷右腳，他表示自己由1983年已有開始游泳，幾乎每年都會參加冬泳，但現在已不會只追求成績，志在參與、享受比賽，至於新年願望，他就希望自己在新一年能繼續游泳，身體健康。