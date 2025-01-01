基層兒童點評港府施政　僅26分不合格　兩項議題「捧蛋」

跨代貧窮問題難解決，貧窮兒童超過21萬。有組織今日(1月1日)發表新一份兒童權利專員報告，政府扶貧表現繼續不合格，只有26分，十項指標有兩項得0分，組織指除了簡約公屋及改善一些福利措施外，新政府施政似乎在處理貧窮、貧富差距、醫療及社會福利等社會挑戰，未見太大進展。組織建議當局創造10萬個適合基層的就業機會；改善在職家庭津貼計劃及增加金額；向中小學生貧困學生提供免費早餐或午餐，以及設立兒童中央資料庫等，針對消除跨代貧窮問題。

香港社區組織協會及兒童權利關注會發表民間兒童權利專員報告，對政府在過去一年的扶貧表現評分，以及公布貧窮兒童關注10項議題涵蓋房屋、教育、社福、醫療、貧富懸殊、疏忽照顧兒童等方面，評分10分為滿分。組織指，最高收入組群人均住戶收入在2023年第一季高達的54,000元，同期最低收入組群人均住戶收入，則只有1,600元。組織指不少從事基層工種的勞工反映因市道未全面復甦，僱主減少聘用人手，導致前線員工百上加斤，工作待遇亦未見改善，生活仍然困苦。

房屋問題是兒童大使最關切的議題，組織估計若以全港平均住戶人數2.8人計算，本港居於劏房人數逾26萬人，情況嚴重。惟當局卻又未有增建公屋，只縮短公屋興建期、輪候平均年期長，違反三年上樓承諾。有兒童蝸居板房7年仍未獲安置。整體評分為5分，建議為租住籠屋、板房及劏房等不適切居所的居民提供租金津貼及提供臨時房屋，以及增建公屋及加快興建公屋、放寬分配公屋條件，為正在輪候公屋的兒童家庭提供恒常租金津貼、設立劏房津貼及增加過渡性住屋、暫准容忍工廈劏房及資助工廈轉社會房屋。

10項議題中有兩項被兒童大使評為0分，分別是香港兒童不能申請內地媽媽來港團聚問題，和新移民學童及家庭面對歧視，乏立法保障免受歧視。組織批評，禁止因新移民身份而歧視的立法保障無跟進，反映現屆特區政府在2023年着眼經濟恢復，卻忽略透過政策、立法或服務全面改善兒童貧窮問題，具體工作進展緩慢，未能追上社會需要步伐，即使繼續推出的第二屆「共創明TEEN計劃」，受惠人數仍極少，相對20多萬貧窮兒童而言實在杯水車薪，可見消除跨代貧窮遙遙無期。

組織指，政府的扶貧政策力度不足，追不上社會需要，依然有不少貧童兒童不得溫飽，更要蝸居籠屋板房劏房、工廈、豬欄等惡劣環境，亟待社會正視。其中消費及服務相關行業最受打擊，基層家庭失業、開工不足等狀況令貧窮問題加劇，而生活在貧窮家庭中兒童乃是最脆弱的群體，新一年來臨，但貧窮兒童卻要勒緊褲頭苦過年，可見港府維護兒童權利不力。