中學聘教師過半為博士　無人師範畢業

江蘇省蘇州中學近日公布其赴大專院校招聘2025年應屆高層次優秀畢業生錄用名單，獲錄用13名畢業生中，8人為博士畢業生，餘下5人為碩士畢業生，無人是師範專業畢業。有從事教育研究專家質疑，名校畢業生能否成為名師。

該校招聘對象為2025年應屆博士研究生，只要符合條件應屆畢業生，學歷可放寬至碩士研究生。21世紀教育研究院院長熊丙奇表示，博士進入中小學教書並非新現象，甚至已是一種常態，例如蘇州、杭州、深圳等地中學及各地重點中學招聘新教師時，均提出碩士以上學歷要求，入圍複試基本全是博士。

熊丙奇認為，學校招聘教師要求學歷愈來愈高屬高等教育普及化帶來必然變化。他指現在每年畢業研究生達100萬人，相當於上世紀90年代畢業本專科生。談及是次江蘇省蘇州中學招聘教師當中，6人來自清華大學，4人從北京大學畢業，他認為名校畢業生在筆試、面試環節表現確實較普通師範專業學生更為優異。另一方面，在現實中，有學校招聘也確實存在名校傾向，不過名校畢業生是否能夠成為名師，還是取決於之後表現。