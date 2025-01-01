內地允彈性退休　未來目標延遲3至5年

內地人力資源社會保障部、中央組織部、財政部等三部門周三（1日）發布《實施彈性退休制度暫行辦法》（下稱《辦法》），明確彈性退休辦理程序、基本養老金領取等內容。根據《全國人民代表大會常務委員會關於實施漸進式延遲法定退休年齡的決定》，內地將用15年時間，逐步把男職工法定退休年齡從60歲延遲到63歲，同時把女職工法定退休年齡從50歲、55歲，分別延遲至55歲、58歲。

《辦法》提出，自周三起，職工達到國家規定按月領取基本養老金最低繳費年限，可自願選擇彈性提前退休，提前時間距法定退休年齡最長不超過3年，且退休年齡不得低於女職工50歲、55歲及男職工60歲的原法定退休年齡。假如職工自願選擇彈性提前退休，至少在本人選擇退休時間前3個月以書面形式告知所在單位。

當達到法定退休年齡時，如所在單位與職工協商一致，職工可彈性延遲退休，延遲時間距法定退休年齡最長不超過3年，所在單位與職工應提前一個月，以書面形式明確延遲退休時間等事項。在彈性延遲退休期間，只要所在單位與職工協商一致，可終止彈性延遲退休，按規定辦理退休手續。人力資源社會保障部等部門表示，下一步將實施好彈性退休制度，充分體現自願、彈性原則，切實保障職工合法權益，促進人力資源開發利用。