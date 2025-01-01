本港已輸入4.3萬名補充勞工　政府擬分擔北上養老族的醫療費

本港部份行業缺乏勞動力，政府推出不同計劃吸納人才及人力，勞工及福利局局長孫玉菡今日(1日)總結去年的人力措施，透露截至2024年12月31日，「補充勞工優化計劃」獲批輸入勞工的申請超過6000宗，涉及約4.3萬名勞工。孫又稱，政府考慮分擔長者北上養老的部分醫療負擔，如在醫保計劃下，分擔每人每年上限人民幣10,000元的診費及30,000萬元的住院費，現正制訂細節。

他表示，「補充勞工優化計劃」自2023年9月4日推出，迄今已輸入約4.3萬名勞工，這些勞動力不但為本港經濟注入新活力，亦紓緩了本地人的工作壓力。

另外，他亦談到港人北上養老的進展，指去年增加「廣東院舍照顧服務計劃」的安老院至11家，相關院舍分布於深圳、廣州、佛山、中山和肇慶，截至2024年12月20日，共有310名香港長者參加了「計劃」。

孫續稱，「廣東院舍照顧服務計劃」除可給長者們多樣化的選擇外，亦能住得闊落一點、舒適一點。他又稱，當局擬分擔長者在醫保下須自行支付的醫療費用，上限為每人每年門診費用人民幣10,000元及住院費用人民幣30,000元，現時該局正制訂相關細節。